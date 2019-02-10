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وزيرة الصحة: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ستشهد طفرة فى مكافحة الأمراض بالقارة

الأحد، 10 فبراير 2019 05:25 م
وزيرة الصحة: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ستشهد طفرة فى مكافحة الأمراض بالقارة د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب- وليد عبد السلام
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شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، في اجتماع القادة الأفارقة للاستثمار في الصحة، جاء ذلك على هامش مشاركتها ضمن وفداً رفيع المستوى بمراسم  تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. 
 
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية بافريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اجتماع "الاستثمار فى الصحة"  تناول التزام الدول الأفريقية ببناء أنظمة صحية وفقًا للاستراتيجية الأفريقية للصحة 2016-2030، ووفقاً لأهداف أجندة 2063 ذات الصلة بالصحة.
 
وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع  تناول ايضاً ثلاثة محاور هي: التزام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بزيادة المخصصات الوطنية، والتزام كلاً من  القطاع الخاص ممثل فى الشركات الأفريقية، بالاضافة الى الهيئات المشاركة، من أجل التعاون والاستثمار المشترك في المجالات الصحية.
 
وفى ذات السياق وعلى هامش الاجتماع، التقت وزيرة الصحة والسكان، تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية ، وأشار"مجاهد" الى أن اللقاء تناول سبل نشر تجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس "سي" للدول الأفريقية، مؤكداً أن مدير منظمة الصحة العالمية، أشاد بالتجربة المصرية، مؤيداً للاستفادة من هذه التجربة الناجحة لخدمة المرضى فى القارة الأفريقية.
 
من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على دور "المنظمة"  كمراقب خارجي لـ "حملة 100 مليون صحة"، فضلاً عن الاستمرار في تقديم الدعم لتطوير المنظومة الصحية وإدارة مواجهة المخاطر، بالاضافة الى وضع خطة قومية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2023. 
 
وأشار إلى وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الافريقية، موضحاً ان مصر سجلت أعلى معدل في تطبيق الأنظمة الصحية العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما شدد على ضرورة التغطية الصحية العامة وتعزيزها في القارة الأفريقية، لأن الصحة الجيدة تحول حياة الأفراد والاقتصادات للأفضل.
 
يذكر أن نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض وخاصةً الأمراض غير السارية من أهم أولويات أجندة مصر ضمن خطتها الطموحة أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث نفذت مصر أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية.

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هالة زايد

الصحة

الاتحاد الافريقى

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى




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