وزارة الرى: نستهلك 80% من حصتنا فى مياه النيل بالزراعة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، نستهلك منها 80% في الزراعة، مشيرا الي أنه متاح من المياه الجوفية والأمطار 4.5 مليار متر مكعب سنويا وهذه الكمية مستحدثة لم تكن موجودة في السابق، وبذلك تصل الكمية كلها إلى 60 مليار متر مكعب.

وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استهلاكنا من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، إذاً فنحن نعاني من عجز مائي داخل البلاد يصل لـ 20 مليار متر مكعب، وهو ما نغطيه بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية في الوادي والدلتا حتي الآن، أما الـ34 مليار متر مكعب الأخري فيتم استيرادهم في صورة حاصلات زراعية بما يسمى " المياه الافتراضية".

وأشار خالد إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض من 2000 متر مكعب إلى 570 متر مكعب، لذلك تم وضع خطة بالتنسيق بين وزارة الري و9 وزارات أخري ترتكز على أن لكل وزارة مهام معينة لابد من تنفيذها خلال السنوات القادمة لنضمن استمرارية المياه وتواجدها، وأن الخطة تحتاج إلي تكاليف مالية كبيرة، بالاضافة إلى وعى من الجميع، مشيرا إلى أن الخطة يتم تنفيذها بشكل جيد.

وأشار خالد، إلى أن وزارة الرى نفذت حملة لترشيد استهلاك المياه فى الثمانينيات من القرن الماضى بعد انخفاض فيضان مياه النيل، وهذه الحملة أتت بثمارها فى هذا الوقت، لافتا إلى أن الدولة تنفذ حملة لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى لدى المواطنين.