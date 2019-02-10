هيئة البريد: لدينا دور كبير فى تسهيل التجارة الإلكترونية بأفريقيا

كتبت: هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تعلب دورا هاما للغاية فى الاتحاد البريدى الإفريقى، مضيفا أن مصر هى النائب الأول للاتحاد ولديها دور كبير للغاية فى تسهيل التجارة الإلكترونية.

وأكد الصغير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة مؤخرا فيما يتعلق بتسهيل التجارة الإلكترونية خلال العامين الماضيين عبر مركز التجميع اللوجيستى فى مطار القاهرة والتى استفادت منه العديد من دول القارة ومنها السودان الشقيق، الأمر الذى ساهم فى استعادة دور هام للبريد أفريقيا.

وذكر رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة دعت جميع رؤساء البريد فى أفريقيا ضمن مبادرة "أى كوم" فى اغسطس 2018 والتى تستهدف النهوض بالتجارة الإلكترونية أفريقيا.

يشار إلى أن مصر تتسلم رئاسة الدورة 32 للاتحاد الإفريقى، والذى يعد الحدث الأهم والأبرز حاليا، وله ردود أفعال كبيرة على المستوى المحلى والأفريقى.