نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروع مجمع الصوب الزراعية بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة، والمقام على مساحة 125 فدان وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتوسع فى إقامة مشروعات الصوب الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشادت مجدى، بما تم إنجازه بالمشروع، حيث يضم المشروع مجمع للصوب الزراعية على مساحة 25 فدان يضم 40 صوبة زراعية، يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى ٤٠ فدان أخرى يتم تخصيصها كمزرعة نخيل تضم 3000 نخلة، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بالإهتمام بزراعة وإنتاج التمور بالمحافظة .

وأضافت مجدى أن المساحة المتبقية من المساحة المخصصة والبالغة ٦٠ فدان، سيتم زراعتها بأشجار مثمرة وأصناف يتم زراعتها لأول مرة ، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم فى رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكه وتوفيرها بأسعار مخفضة .

وأوضحت مجدى أن هذا المشروع يعد أحد آليات المحافظة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بالقرى والمدن، من خلال العديد من التيسيرات المقدمة للمستفيدين والراغبين فى إقامة مشروعات إستثمارية تخدم عجلة التنمية على أرض المحافظة .

َوشددت مجدى على ضرورة إنهاء أعمال الإنشاءات والتوسعة بعدد من المدارس الجارى العمل بها بقريتى القلمون والجديدة وذلك قبل بدء العام الدراسى القادم. حتى يتثنى دخولها الخدمة وتقليل الكثافة الحالية بالفصول وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة .