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مُهاب مميش: لم نمنع عبور السفن المتجهة إلى سوريا فى قناة السويس

الأحد، 10 فبراير 2019 01:58 م
مُهاب مميش: لم نمنع عبور السفن المتجهة إلى سوريا فى قناة السويس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية: السيد فلاح – جمال حراجى
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قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا الشقيقة.

 

 

وأضاف "مميش" أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكدًا التزام هيئة قناة السويس بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع.

 

 

كما شدد رئيس هيئة قناة السويس، على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

 

 

وتابع، تهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين تحرى الدقة فى التعامل مع المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعى التى تذيع أو تبث بيانات وأخبار كاذبة مشددة على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg.

 


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