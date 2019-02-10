video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 30 من مسلحى داعش وطالبان فى عمليات منفصلة للتحالف والقوات الأفغانية

الأحد، 10 فبراير 2019 11:14 ص
مقتل 30 من مسلحى داعش وطالبان فى عمليات منفصلة للتحالف والقوات الأفغانية القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل 30 من مُسلحى حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابى فى عمليات نفذتها قوات التحالف بالتعاون مع القوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: - أن قوات التحالف شنت غارة جوية لها على حى خوجيانى فى إقليم نانجرهار الشرقى، ما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحى داعش، فى حين شنت غارات آخرى فى إقليم هلمند أسفر عنها مقتل 7 مُسلحين.

كما أشارت إلى مقتل 4 من مُسلحى طالبان فى عملية جوية نفذتها قوات التحالف أيضا فى إقليم غزنة وسط البلاد.

فى الوقت نفسه، نفذت القوات الأفغانية عملية تطهير للعناصر المُسلحة فى إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 13 مُسلحًا وتدمير اثنين من القنابل المزروعة على جانب الطريق.

كما شنت القوات الأفغانية غارة فى إقليم كونار، أسفرت عن مقتل 3 مُسلحين، وشنت غارة آخرى على إقليم باكيتا، قُتل على إثرها واحد من مُسلحى طالبان.

ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على هذه العمليات التى نُفذت ضدها حتى الآن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 8 من مسلحى طالبان فى عملية عسكرية بإقليم "غزنى" شرق أفغانستان

مقتل مسئول الاستخبارات فى حكومة الظل التابعة لطالبان بجنوب أفغانستان

داعش

طالبان

مسلحى داعش

القوات الافغانيه




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة