مقتل 30 من مسلحى داعش وطالبان فى عمليات منفصلة للتحالف والقوات الأفغانية

كابول (أ ش أ)

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل 30 من مُسلحى حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابى فى عمليات نفذتها قوات التحالف بالتعاون مع القوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: - أن قوات التحالف شنت غارة جوية لها على حى خوجيانى فى إقليم نانجرهار الشرقى، ما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحى داعش، فى حين شنت غارات آخرى فى إقليم هلمند أسفر عنها مقتل 7 مُسلحين.

كما أشارت إلى مقتل 4 من مُسلحى طالبان فى عملية جوية نفذتها قوات التحالف أيضا فى إقليم غزنة وسط البلاد.

فى الوقت نفسه، نفذت القوات الأفغانية عملية تطهير للعناصر المُسلحة فى إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 13 مُسلحًا وتدمير اثنين من القنابل المزروعة على جانب الطريق.

كما شنت القوات الأفغانية غارة فى إقليم كونار، أسفرت عن مقتل 3 مُسلحين، وشنت غارة آخرى على إقليم باكيتا، قُتل على إثرها واحد من مُسلحى طالبان.

ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على هذه العمليات التى نُفذت ضدها حتى الآن.