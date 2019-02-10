video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل صحفى إذاعى بالرصاص فى المكسيك

الأحد، 10 فبراير 2019 03:00 ص
مقتل صحفى إذاعى بالرصاص فى المكسيك عناصر من الجيش المكسيكى
مكسيكو سيتى (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئولون، إن مذيعا إخباريا فى الإذاعة بولاية تاباسكو المكسيكية قتل بالرصاص، السبت، فى ثانى حادث من نوعه هذا العام فيما تشهد البلاد أعمال عنف قياسية أودت بحياة العديد من الصحفيين.

وقال مكتب الادعاء فى تاباسكو فى بيان إن خيسوس أوجينيو راموس توفى صباح السبت، فى مستشفى بمدينة إيمليانو زاباتا بسبب إصابته بأعيرة نارية.

وقال ادان أوجوستو لوبيز حاكم تاباسكو إنه يشعر بالأسف لفقد الصحفى المعروف باسم "تشوتشين" وقال إن تحقيقا سيجرى فى مقتله.

وقفز عدد القتلى فى المكسيك بمقدار الثلث إلى ما يربو على 33 ألفا العام الماضى، إذ سجل رقما قياسيا فى عشر سنوات بعد بدء حملة عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وسقط الصحفيون المحليون ضحية لأعمال العنف، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى تصنيف المكسيك على أنها أخطر بلد فى النصف الغربى من الكرة الأرضية بالنسبة للعاملين فى مجال الإعلام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكونجرس يقترب من اتفاق بشأن الجدار الحدودى مع المكسيك

سيدة المكسيك الأولى السابقة تقرر الطلاق من زوجها الرئيس السابق

مقتل صحفى إذاعى

الرصاص

المكسيك

أخبار المكسيك




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة