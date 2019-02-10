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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى انفجار بمدينة ليون الفرنسية

الأحد، 10 فبراير 2019 11:40 ص
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى انفجار بمدينة ليون الفرنسية الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
ليون (أ ش أ)
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قُتل شخصان بينهما طفل وأصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة فى مدينة ليون الفرنسية، إثر انفجار تلاه حريقا نشب فى مبنى مكون من طابقين.

وقال النائب العام للمدينة نيكولا جاكيت- حسبما ذكرت قناة (سى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، إنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، مضيفا أن رجال الأطفاء وصلوا سريعا إلى مكان الحادث وعددهم 75 فردا و27 سيارة إطفاء.

وأوضحت القناة أن النيران نشبت فى هذا المبنى الواقع على طريق (فيين) فى الدائرة السابعة، وتم السيطرة عليه، مشيرة إلى أن تم نقل المصابين إلى مستشفى لتقديم العلاج اللازم، حيث يعانون من جروح وحروق طفيفة واختناقات.

وأضافت القناة أنه من المحتمل أن يكون الانفجار وقع فى مخبز متواجد فى الطابق الأرضى للمبنى، ثم بدأ الحريق ليصل إلى الطوابق العلوية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة امرأة حامل وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات فى هذا الانفجار.

 


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