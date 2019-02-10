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مقتل تاجر مخدرات وضبط ربع طن حشيش فى معركة بالرصاص مع الشرطة بمطروح

الأحد، 10 فبراير 2019 11:48 ص
مقتل تاجر مخدرات وضبط ربع طن حشيش فى معركة بالرصاص مع الشرطة بمطروح المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط ربع طن من مخدر الحشيش بحوزة شخصين ومصرع أحدهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية النشطة فى مجال تهريبها وترويجها.
 
 
ورصدت الإدارة أحد التشكيلات العصابية من ذوى السوابق الإجرامية تخصص فى تهريب المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى ( القاهرة ، الجيزة ) حيث تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.
 
 
وتبين أن المتهمين هم، زعيم التشكيل "فؤاد . م . ع " عاطل، و"هانى .ع " عاطل، و"حسن.ع" عاطل، و"أمير.ع" عاطل.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى والأمن العام ) ومديرية أمن مطروح، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين، تمكن إحداها من ضبط السيارة رقم ( هـ د ف 647 – قيادة الرابع) بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وحال قيام القوات بعملية الضبط قام الشخص الجالس بجوار قائد السيارة بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه القوات، فبادلته التعامل على أثر ذلك مما أدى إلى مصرعه وتبين أنه يدعى "عاصم .ط" وتم ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 250 كيلو جرام ) - طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى - ( 2 ) هاتف محمول"، وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.
 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل.
 
 
المتهم
المتهم

المضبوطاات
المضبوطاات
 
 

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