مقتل انتحاريين واعتقال 3 آخرين حاولوا تنفيذ عملية إرهابية فى الموصل

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تمكنت قوات الأمن بمحافظة نينوي العراقية، اليوم الأحد، من القضاء على انتحاريين اثنين واعتقال 3 آخرين حاولوا تنفيذ عملية إرهابية غرب مدينة الموصل.

وقال مصدر أمني - في تصريحات لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - "إن مجموعة انتحاريين يستقلون سيارة نقل ويرتدون أحزمة ناسفة كانوا يخططون القيام بعمليات تخريبية داخل قضاء (البعاج)". موضحا أنه تم التعامل معهم وقتل اثنين منهم واعتقال ثلاثة آخرين من بينهم إمرأة.

وأضاف المصدر الأمني أن هذهِ المجموعة الإرهابية تُعد من المجموعات المطلوبة للقوات الأمنية والتي تقوم بعمليات تخريبية داخل العراق وسوريا.. مشيرا إلى أن عملية إحباط الهجوم شاركت فيها قوات من الجيش والحشد الشعبي في قضاء (البعاج) غرب الموصل.