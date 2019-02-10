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مقاتلات أمريكية تشن غارة على أهداف لحركة الشباب بالصومال

الأحد، 10 فبراير 2019 03:00 ص
مقاتلات أمريكية تشن غارة على أهداف لحركة الشباب بالصومال غارة جوية _ صورة أرشيفية
مقديشيو /أ ش أ/
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن مقاتلاتها شنت غارة محددة على أهداف لحركة الشباب فى جنوب الصومال، دعما لجهود الأخيرة فى محاربة هذه الحركة المتشددة.

وذكر بيان صادر عن القيادة الأمريكية فى أفريقيا ، أوردته قناة الحرة الأمريكية الليلة ، أن الضربة نفذت أمس الجمعة قرب "كوبن غبر" البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى فى صفوف المدنيين.

وأوضح البيان أن الغارة نفذت "لتقليص قدرات الشباب والتهديد الذى تشكله الحركة على الشركاء الصوماليين ولمنعها من التخطيط لهجمات إرهابية فى المنطقة".

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا قد أصدرت بيانا فى وقت سابق أعلنت فيه أن الجيش الأمريكى شن غارتين على مناطق متفرقة بجنوب الصومال ، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا يومى الأربعاء الخميس الماضيين، وشن الجيش الأمريكى ما لا يقل عن 12 غارة خلال العام الجارى فى الصومال ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

 


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