مصطفى الفقى: إصدار أول كتالوج لمتحف المخطوطات العربية

الإسكندرية جاكلن منير

صرح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب يستضيف معهد المخطوطات العربية ضيف شرف هذا العام.

وأشار فى بيان له الى أن المعهد هو أول مؤسسة أكاديمية تابعة لجامعة الدول العربية، أسس عام 1946، ويعد من أبرز المؤسسات العربية العاملة فى هذا المجال. وسيشهد المعرض عرضًا للإنتاج العلمى لمعهد المخطوطات منذ إنشائه إلى الآن من موسوعات وكتب محققه ومجلات علمية، وستقدم المكتبة عرضًا مفتوحًا للمخطوطات، كما سيتم الإعلان عن عدد من مشروعات مكتبة الإسكندرية المتخصصة فى المخطوطات.

على جانب اَخر، أكد الفقى على انة سيتم الاعلان عن إصدار أول كتالوج لمتحف المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية، والجدير بالذكر أن هناك تعاونًا وثيقًا بين معهد المخطوطات العربية ومكتبة الإسكندرية، وستتواكب أنشطة معرض مكتبة الإسكندرية مع اليوم العالمى للمخطوط الذى خصصه معهد المخطوطات العربية للمخطوطات المهجرة، وهو موضوع ستخصص له أنشطة خاصة فى فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.