مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمدينة بنها

لقى شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل كوبرى الزقازيق بمدخل مدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد احمد رشدى مأمور مركز شرطة قسم ثان بنها، يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار أسفل كوبرى الزقازيق دائرة القسم، أثناء توجه لمحل عمله.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدراجته النارية، ما أدى إلى وفاته فى الحال، تم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام .

وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة .