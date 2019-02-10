video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمدينة بنها

الأحد، 10 فبراير 2019 02:37 م
مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمدينة بنها جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل كوبرى الزقازيق بمدخل مدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد احمد رشدى مأمور مركز شرطة قسم ثان بنها، يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار أسفل كوبرى الزقازيق دائرة القسم، أثناء توجه لمحل عمله.

 

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدراجته النارية، ما أدى إلى وفاته فى الحال، تم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام .

 

وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تصرح بدفن عروسة لقيت مصرعها صعقًا بعد 48 ساعة من زفافها بالشرقية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

مديرية امن القليوبية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة