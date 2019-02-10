مصرع تلميذة فى حادث سير أثناء توجهها للمدرسة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت طفلة بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية، اليوم الأحد، مصرعها أثناء ذهابها إلى المدرسة، فى حادث سير.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "اروى محمد أحمد"، بالصف الأول الابتدائى، ومقيم بقرية ميت أبو الحسين التابعة لدائرة المركز، نتيجة حادث سير أثناء ذهابها للمدرسة.

وعلى الفور قدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية العزاء لأسرة التلميذة.