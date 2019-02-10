video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع تلميذة فى حادث سير أثناء توجهها للمدرسة بالدقهلية

الأحد، 10 فبراير 2019 05:30 م
مصرع تلميذة فى حادث سير أثناء توجهها للمدرسة بالدقهلية حادث سير- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

لقيت طفلة بالصف الأول الابتدائى بالدقهلية، اليوم الأحد، مصرعها أثناء ذهابها إلى المدرسة، فى حادث سير.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "اروى محمد أحمد"، بالصف الأول الابتدائى، ومقيم بقرية ميت أبو الحسين التابعة لدائرة المركز، نتيجة حادث سير أثناء ذهابها للمدرسة.

وعلى الفور قدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية العزاء لأسرة التلميذة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى كرداسة

النيابة تصرح بدفن ربة منزل وتستعلم عن حالة المصابين فى حادث تصادم بالصف

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار الحوادث

تعليم الدقهلية

وفاة تلميذه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة