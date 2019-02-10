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مصادر: فنزويلا تحول حسابات مشروعات نفطية إلى بنك روسى

الأحد، 10 فبراير 2019 05:00 ص
مصادر: فنزويلا تحول حسابات مشروعات نفطية إلى بنك روسى نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس (رويترز)
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قالت مصادر ووثيقة داخلية، أطلعت "رويترز" عليها، يوم السبت، إن شركة النفط الحكومية الفنزويلية(بى.دى.فى.إس.إيه)، تطلب من العملاء فى مشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات فى حساب فتحته فى الآونة الأخيرة فى جازبرومبنك الروسى .

وتأتى خطوة الشركة النفطية الحكومية عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة فى 28 يناير واستهدفت منع الرئيس اليسارى نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية ومنذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب فى المشروعات المشتركة فى منطقة أورينوكو بيلت المنتجة للنفط كى يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون فى هذه المشروعات وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات. ومن بين الشركاء الأجانب فى المشروعات المشتركة شركة إيكنور النرويجية وشركة شيفرون التى مقرها الولايات المتحدة وشركة توتال الفرنسية.

وأمرت أيضا شركة (بي.دي.في.إس.إيه) مشروعها المشترك مع شركتى إيكنور وتوتال وقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات الموردين الأمريكيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.

 


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