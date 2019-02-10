مستشار الاتحاد الإفريقى: جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد لعام 2020

كتبت هناء أبو العز

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، أن الاجتماع المغلق لرؤساء الدول الإفريقية فى افتتاح القمة الإفريقية بأديس أبابا اليوم قد انتخب رسميا دولة جنوب إفريقيا بحضور رئيسها سيريل رامابوزا لرئاسة منظمة الاتحاد الإفريقى عام 2020 خلفا لمصر.

وأشارت أنه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقى المنظمة لرئاسة دول الاتحاد تقسم القارة إلى خمس مناطق جغرافية هى شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب القارة وتتناوب رئاسة الاتحاد كل عام كل منطقة، وتختار كل منطقة من يمثلها فى رئاسة الاتحاد كل خمس سنوات، وأنه تم اعتماد انتخاب جنوب إفريقيا فى الاجتماع المغلق لرؤساء دول الاتحاد الإفريقى اليوم بناءا على ترشيح منطقة دول جنوب إفريقيا لها لرئاسة الاتحاد، وأشارت السفيرة أن مصر قد فازت برئاسة الاتحاد فى دورته الحالية بتزكية ترشيح دول منطقة شمال إفريقيا لها.

وقالت السفيرة نميرة نجم، إن المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة قد انتخب فى ولاية لمدة ثلاثة سنوات كل من الجزائر من شمال القارة، وبوروندى من وسط القارة، وكينيا من شرق القارة، وليسوتو من جنوب القارة، ونيجيريا من غرب القارة لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى.

وأوضح المستشار القانونى للاتحاد، أن المجلس التنفيذى للاتحاد انتخب ستة أعضاء فى مجلس الاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لولاية مدتها سنتان، وهم اندريا مفيدي جان لويس من مدغشقر مثلا عن الشرق القارة، وباموني باسكال من بوركينافاسو عن غرب القارة، بوجوتو مياروم من تشاد عن وسط القارة، و نايسونو فورن "انثي" من بنين عن غرب القارة، وانجاندو اجنس كيبو "أنثي" من زامبيا، وسيما سيفاكو ارون من ليسوتو عن جنوب القارة.

وأوضحت السفيرة أن المجلس التنفيذى قد انتخب إيلان شاما توماسا بيسيا من غينيا الاستوائية ممثلة عن منطقة دول وسط أفريقيا كعضو فى لجنة الاتحاد الإفريقى للقانون الدولى، لولاية مدتها خمس سنوات، وانتخاب كيمبو تاكام جاستينج هيرمين "أنثي" من الكاميرون عن منطقة دول مجموعة وسط أفريقيا فى اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وذلك لولاية مدتها خمس سنوات.

وطلب المجلس من المغرب وموزمبيق ونامبيا تعيين قاضيا واحدا من كل بلد فى المحكمة الإدارية الإفريقية فى ولاية لمدة أربع سنوات .