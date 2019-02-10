مدير منظمة الصحة العالمية: إنشاء مركز أفريقى لمراقبة الأوبئة استثمار كبير بالقارة

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن هناك التزام سياسى قوى بتعزيز الاستثمار فى قطاع الصحة بالقارة الإفريقية.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمة له بالقمة الإفريقية الـ32 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة وزعماء القارة، أن إنشاء مركز لمكافحة الأوبئة يعد استثمارا قويا فى إفريقيا، مشيرا إلى أن الرعاية الأساسية أحد السبل المثلى لتغيير مستوى معيشة المواطنين بأفريقيا، وتعتزم المنظمة العمل مع أفريقيا وتقديم المساعدة لها للنهوض بقطاع صناعة الدواء.

وأوضح أن مكافحة فيروس الإيبولا أحد أفضل الأمثلة على أهمية التأمين الصحي في أفريقيا، ومشددا على أن التغطية الصحية العامة أمر إلزامي، وعلى الدول مواصلة العمل على تعزيزها في بلدانهم، لأن الصحة الجيدة تحول حياة الأفراد والاقتصاديات للأفضل.