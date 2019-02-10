مدير كهرباء الأقصر يناقش معوقات تحصيل مستحقات الشركة ويطالب بحسن معاملة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس زكريا عبد الحميد سلام مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الأقصر، إجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات والهندسات والأفرع حضور المهندس علاء الدين عبد العزيز مدير عام المشروعات، والمهندسة عزيزه عوض مدير عام الشئون الفنية، ومديرى عموم الشئون التجارية لشمال وجنوب الأقصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها التشديد على مناقشة مستوى التحصيل لمستحقات الشركة لدى جمهور المشتركين بمختلف أنشطتهم وبحث المعوقات التى تواجه المحصلين مع التأكيد على حسن معاملة الجمهور وضرورة التنبيه على جميع المحصلين واللجان المرافقة لهم بسعة الصدر وضبط النفس أثناء التعامل مع المواطنين و العمل المستمر على تحسين نسب الفقد ورفع معدلات التحصيل.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة الشق الفنى ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها، والتى تعمل على تحسين أداء الشبكة وإستقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمحافظة الأقصر، ومتابعة برنامج الصيانة الدورية ومدى التزام الهندسات بتنفيذه، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس سامى وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعقد اجتماعات دورية مع مسئولى قطاع توزيع الأقصر لمتابعة سير الأعمال ومتابعة جميع الموضوعات أول بأول.