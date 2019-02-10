محمد بن زايد يستقبل قادة مشاركين فى القمة العالمية للحكومات

كتبت ريهام عبد الله

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عددا من القادة والمسئولين المشاركين فى القمة العالمية للحكومات 2019، وعلى رأسهم سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، وكريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى.

وقال محمد بن زايد عبر تويتر :"محمد بن زايد يستقبل عددا من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2019 ويتبادل معهم الأحاديث حول أبرز فعاليات القمة التي تستشرف مستقبل الحكومات".



محمد بن زايد مع سعد الحريرى



محمد بن زايد مع كرستين لاجارد



محمد بن زايد

وانطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات فى مدينة دبى، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميا، بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.