محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى وإزالة التعديات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى وسبل إنهاء المعوقات، بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب.

وقال محافظ كفر الشيخ، جارى تنفيذ مشروع تحيا مصر لإسكان الشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، ويعد بداية المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفرالشيخ لحاجزى الـ5 و9 آلاف جنيه"، مضيفاً أنه تم إرسال المبالغ المحصلة من المواطنين أصحاب مقدم حجز 5000 جنيه، من عام 2005 حتى 2009م، لبنك الإسكان والتعمير، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لعاصمة المحافظة يواجه ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية ويسهم فى حل أزمة الإسكان، حيث تم صدور القرار رقم 484 لسنة 2018 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، بتاريخ 29 مايو 2018، باعتماد قرار تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ، ويتم العمل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008م.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومتابعة استمرار الاستعدادات للتغيرات المناخية، وموقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مع اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع اجهزة المحافظة بالتزامن مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بمراكز وقرى المحافظة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات المحافظة خلال فصل الشتاء، مشدداً على الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط، بجميع المراكز والمدن على الأماكن المحتمل تواجد تجمعات مياه بها، وأن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من صلاحية بالوعات الصرف وصفايات مياه الأمطار وقدرتها على العمل لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة، وتهيب محافظة كفرالشيخ بالمواطنين توخى الحذر أثناء السفر والقيادة على الطرق السريعة وارتداء الملابس الثقيلة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة.

كما كّرم محافظ كفرالشيخ،كبير الباحثين، أحمد محمد العبد، وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، متمنياً له دوام التوفيق فى حياته المقبلة، مقدماً له خالص الشكر والتحية لجهوده المخلصة طيلة مدة خدمته.