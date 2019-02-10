محافظ شمال سيناء يعفى مدير مدرسة من منصبة خلال جولة مفاجئة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إعفاء الشناوي أحمد إبراهيم مدير مدرسة الشهيد أحمد صفوت الابتدائية بالعريش، من منصبه لعدم استعداد المدرسة للفصل الدراسي الثانى.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للمحافظ على عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، اليوم، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وحسن سيرها في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

وجاء فى بيان صدر اليوم عن محافظة شمال سيناء، أن المحافظ خلال جولته أكد على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية من كافة جوانبها وتذليل أية مصاعب ، مطالبا المسئولين والمعلمين ببذل المزيد من الجهد لصالح أبنائنا ، كما طالب التلاميذ والطلاب بالجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق .

كما قدم المحافظ، الشكر والتقدير للسيدة جيهان جابر شعبان مدير مدرسة الريسة الرسمية للغات، علي استعداد المدرسة للفصل الدراسي الثاني، بجانب تقديم الشكر للعاملين بالمدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية، المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وحمزة رضوان مدير عام التعليم العام فى المديرية وعدد من القيادات التعليمية .