محافظ دمياط: طلاء واجهات مبانى المحافظة باللون البيج فى غضون شهر

دمياط عبده عبد البارى

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حصر واجهات المبانى الغير منتهية التشطيب الخارجى، ودهانها بكافة المراكز والمدن.

وحصل اليوم السابع على صورة ضوئية من كتاب، تم إرسالها للوحدات المحلية للمراكز والمدن، تم التنبيه فيه على ملاك وشاغلى العقارات بدهان واجهات المبانى باللون البيج فى غضون شهر، على أن يتم البدء بالمدن وتتبعها الوحدات المحلية بالقرى فى فترة لاحقة.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، قد قال في بيان مؤخرا، إنه تم توجيه كل المحافظات بضرورة إلزام أصحاب العقارات غير المطلية بطلائها، واتخاذ تدابير في هذا الشأن، مؤكدا ان أصحاب المباني هم المسئولون عن طلاء واجهات مبانيهم، وفقا لقانون البناء الموحد لعام 2008.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد شكلت لجنة من الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط بالمحافظة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بطلاء واجهات المبانى.