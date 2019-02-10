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محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التعريفية بقانون البناء الموحد

الأحد، 10 فبراير 2019 10:58 م
محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التعريفية بقانون البناء الموحد محافظ دمياط أثناء حضور الفعاليات
دمياط عبده عبد البارى
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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى جاءت بحضور اللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ورؤساء القرى ورؤساء الأقسام الهندسية ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

 تضمنت الندوة التعريف بالإجراءات القانونية ضد جميع أعمال البناء المخالف سواء كانت بدون ترخيص أو مخالفة للترخيص والتى تقع على عاتق الوحدات المحلية والمحددة بالمواد 61،60،95 من القانون 119 لسنة 2008 والمادة 135 من اللائحة التنفيذية والمخالفات الواقعة قبل صدور قانون البناء، وكذلك المخالفات التى وقعت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون والعقارات المقامة بدون ترخيص بالقرى قبل صدور هذا القانون، كما تناولت الندوة الضوابط الخاصة بالبناء فى العزب والنجوع والكفور التى لم يتم اعتماد أحوزة عمرانية لها.

وذكرت الدكتورة منال عوض، أن تلك الندوة جاءت فى إطار حرص المحافظة على الحد من ظاهرة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك جميع الأعمال المخالفة الخاصة بقيود الارتفاع والتعديات على خطوط التنظيم والمبانى المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، مضيفة أنه وخلال جولاتها المستمرة تم ملاحظة الكثير من المخالفات فى هذا الشأن، حيث أكدت أنه سيتم تعريف العاملين بالوحدات المحلية بجميع الآليات والإجراءات القانونية التى يجب اتباعها فى كل حالة حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة.


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