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محافظ بنى سويف يعتمد تشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات

الأحد، 10 فبراير 2019 03:10 م
محافظ بنى سويف يعتمد تشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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اعتمد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، تشكيل اللجنة المحلية، والتى تختص باختيار الأمهات المثاليات وتنظيم الاحتفال بعيد الأسرة على مستوى المحافظة، والمقرر له فى مارس المقبل بمناسبة عيد الأسرة 2019

وأشار بيان للمحافظة اليوم إلى أن اللجنة المحلية ضمت فى تشكيلها: وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "رئيساً للجنة" وعضوية كل من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلاً عن مجلس النواب، ومدير عام مركز النيل للإعلام، مدير عام الثقافة، ممثل عن المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ومديرى ورؤساء أقسام وإدارات (الأسرة والطفولة، والأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى)، ورؤساء جمعيات "الدعوة الإسلامية ، وأصدقاء وصديقات الكتاب المقدس ، والخيرية الإسلامية ببا"

كما أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة "على مليون و334 ألف و 206 مواطنا، أى بنسبة 75،64%من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف،بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومى مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدةز

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التى تلقى إقبالا كبيراً من المواطنين، حيث بلغ إجمالى ما تم فحصه (1334206)مواطنا، موزعة بواقع 198ألف و666 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و161ألف و169مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و318 ألف و981 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف، و163ألف و287 مواطناً بمركز ومدينة إهناسيا، و194 ألف و234 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و193ألف و168 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و104 ألف و701 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ، قد أعلن "فى الأول من ديسمبر 2018 "عن إنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)، والتى تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر2019، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة، يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

كما قامت شركة ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤى ببنى سويف اليوم، بتفعيل استخدام تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات الشركة، أو للاستعلام عن قيمة الفواتير بشكل أسرع.

من جانبه أشار المهندس محمد سعيد نشأت فى بيان له اليوم، إلى أهمية قيام المواطنين بتحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة، وتسجيل بياناتهم الشخصية؛ حتى يتمكنوا من استخدام التطبيق، والاستفادة من الخدمات المتاحة من خلاله.

ولفت سعيد نشأت إن تلك الإجراءات تأتى فى إطار سعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المستمر؛ لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أنه قد تم وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق فى مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، وكذلك الاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وبالإضافة لقياس سرعة الاستجابة لاستفسارات وشكاوى المواطنين.

 

 

 

 


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