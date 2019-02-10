محافظ الوادى الجديد وقائد قوات الدفاع الشعبى يشهدان تدريب عملي لمواجهة الأزمات

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي استعراض التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة ( صقر 42 ) والذي ينفذ من 10 إلي 12 فبراير 2019 وتشارك فيه جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة بعرض تقاريرها وإمكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث المحتملة وذلك بحضور اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة ورؤساء مراكز المدن والأجهزة التنفيذية والامنية ومؤسسات الأوقاف والكنيسة .

وشمل التدريب تنفيذ حالة إصطفاف لكافة السيارات والمعدات وخيام المعسكرات للأجهزة التنفيذية والأمنية المشاركة والتي تستخدم في حالة مواجهة الأزمات والكوارث بإستاد الخارجة الرياضي وذلك للتأكد من الجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة ومدي استغلال جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لحماية المنشآت الحيوية بالمحافظة.

و أكد الزملوط خلال كلمته بأهمية التدريب المنفذ والذي يعد بمثابة رسالة طمأنة لأهالي المحافظة وأن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر كلها .

ومن جانبة أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتقارير المقدمة من الأجهزة التنفيذية والأمنية وحسن إدارة التعامل مع المواقف التعبوية المطروحة وكذلك السيناريوهات والتدريبات العملية التي نفذت ، والتي تساهم في سرعة السيطرة علي الحوادث الطبيعية أو التخريبية حال حدوثها .