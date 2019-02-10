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محافظ المنيا يفتتح أعمال مبادرة "نور حياة" بمدرسة جزيرة بنى احمد (صور)

الأحد، 10 فبراير 2019 11:46 ص
محافظ المنيا يفتتح أعمال مبادرة "نور حياة" بمدرسة جزيرة بنى احمد (صور) محافظ المنيا يفتتح أعمال مبادرة "نور حياة" بمدرسة جزيرة بنى احمد (صور)
المنيا- فريق المحافظات
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افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم أعمال مبادرة "نور حياة"، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المدارس ، وينفذها صندوق تحيا مصر ، بهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا ، من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة ، حيث بدأت القوافل اعمالها اليوم بمدرسة جزيرة بنى احمد الابتدائية.

تابع المحافظ اعمال المبادرة ، ووجه جميع الجهات المعنية بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها ، وأكد المحافظ أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التى اطلقها رئيس الجمهورية ، تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطن المصرى ووضعها فى مقدمة الاولويات.

و تشمل المبادرة فى المرحلة الاولى ٥ محافظات هى الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر، وأعلن صندوق تحيا مصر دعم المحافظة بوحدة متنقلة وفريق طبى يضم اخصائى رمد وبصريات واجهزة طبية ، كما خصصت المحافظة باختيار منسقا للمبادرة لمتابعة أعمال المبادرة.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مبادرة بعنوان «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر تخصيص مبلغ ميار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.

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