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محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام

الأحد، 10 فبراير 2019 09:38 ص
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز والمنوفية - محمد فتحى
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استقبل صباح اليوم الأحد، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام، بحضور عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية.

حيث رحب محافظ المنوفية بوزير القوى العاملة على أرض محافظة المنوفية، مؤكدا على أن أبناء وشباب المنوفية يقدرون العمل والاجتهاد، مضيفا حرصه على إتاحة أكبر قدر من فرص العمل أثناء لقاءات خدمة المواطنين والجولات الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة لتشغيل أكبر عدد من شباب المحافظة الجادين.

ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة على حرص الأجهزة التنفيذية على تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع والمنشآت فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة.

تأتى هذه الزيارة على هامش افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم.

تأتى زيارة وزير التنمية لمحافظة المنوفية، فى إطار زياراته الميدانية لمختلف المحافظات، لعقد ملتقيات توظيف وتوزيع شهادات أمان، على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالمحافظة، وعقود عمل على ذوى الاحتياجات الخاصة لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وذلك بحضور عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية.

 

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محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية (3)
 

 

محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية (5)
 
 
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