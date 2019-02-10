محافظ المنوفية يحيل أطباء وممرضين بمستشفى تلا المركزى للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إحالة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين بمستشفى تلا العام المركزى، للشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة، لتقصيرهم فى أداء مهام عملهم الوظيفى، جاء ذلك بناءاً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وتوجيهاته بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية وكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة .

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على إتباع مبدأ الثواب والعقاب للإرتقاء بمنظومة العمل، وتقديم خدمات جيدة تنال رضا المواطن، مشيراً إلى إستمرارجولاته الميدانية والحملات التفتيشية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لإثابة المجتهد وعقاب المقصر.