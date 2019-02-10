محافظ المنوفية: إيقاف مدير مستشفى تلا المركزى عن العمل وإحالته للتحقيق

المنوفية _محمد فتحى

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إيقاف كل من مدير إدارة تلا الطبية ومدير مستشفى تلا المركزى عن العمل وإحالتهم للتحقيق على إثر الإهمال وضعف الإشراف وعدم قيامهم بمهام واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية على الوجه الأكمل .

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والتى تبين منها ضعف الإشراف الطبى بالإدارة الطبية بتلا، وبمستشفى تلا المركزى مما أدى إلى تدهور وانخفاض جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث تبين تعطيل جهاز البصمة الخاص بحضور وانصراف العاملين بالإدارة الصحية بتلا، واستخدام سجل للحضور والانصراف بدلا منها وهو ما ترتب عليه عدم انتظام العمل الفعلى ، وكذا تبين صرف الألبان المدعمة من مركز رعاية تلا دون سند صرف ، وعدم خصم الجزاءات الموقعة على بعض العاملين التابعين للإدارة ووحداتها الصحية ، فضلا عن انتداب تمريض بالمخالفة من مستشفى تلا إلى الوحدات الصحية ، فيما تمثلت المخالفات بمستشفى تلا المركزى فى سوء عملية التسجيل الطبى وسوء الإشراف على وحدة الغسيل الكلوى ووجود كميات ناقصة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخازن المستشفى .

وأكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على أنه تم تكليف الدكتورة أمل عبد الوارث مدير مكتب التفتيش الفنى بمديرية الشئون الصحية مديرا لإدارة تلا الطبية بجانب عملها وكذلك تكليف الدكتور صلاح عبد الله وكيل مستشفى تلا قائما بأعمال مدير مستشفى تلا المركزى حرصا على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لن يتوانى فى توقيع أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أية مخالفات يتم رصدها حفاظا على المال العام وصحة وسلامة المواطنين .