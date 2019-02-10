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محافظ القليوبية يكرم 37 من الحاصلين على دورة تدريبية فى مجال التصنيع الغذائى والألبان

الأحد، 10 فبراير 2019 03:49 م
محافظ القليوبية يكرم 37 من الحاصلين على دورة تدريبية فى مجال التصنيع الغذائى والألبان محافظ القليوبية يكرم أحد المتدربين
القليوبية - نيفين طه
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وقع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية، وكلية الزراعة بجامعة عين شمس فى مجال تدريب المرأة المعيلة وذوى الإحتياجات الخاصة عن طريق إقامة دورات تدريبية فى مجال التصنيع الغذائى والألبان (تصنيع الزبادى- الجبن– اللحوم الجاهزة) وفى مجال التصنيع الكيماوى (الصابون السائل – منظفات – عطور) ومجال الإنتاج النباتى (زراعة الأسطح – إنتاج عيش الغراب) وفى مجال الصحة العامة ومكافحة الأفات فى المنازل والمنشأت.

وقام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور أحمد جلال السيد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بتكريم 37 من السيدات المتدربات وتكريم 11 من الأستاذة المدربين، وذلك بعد إنتهاء الدورة التى إستمرت 3 أيام

وذلك فى إطار حرص المحافظة، على خلق فرص عمل للسيدات والمرأة المعيلة والشباب من ذوى الإحتياجات الخاصة، تفتح لهم أبواب رزق وتشجعهم على الإستثمار فى المشروعات الصغيرة التى تحولهم إلى مستثمرين، فضلا عن محاربة البطالة وتشجيع الإيدى العاملة وفتح أفاق وفرص جديدة أمامهم.

وأعرب المحافظ عن خالص سعادته بتخريج هذه الدفعة التى ستكون نواة لأقامة مشروعات صغيرة ومتوسطه تفتح أمام أصحابها مصدرا للرزق والعيش ليصبحن بعد فترة قصيرة سيدات أعمال لهم مشروعات خاصة بها ويوفرون فرص عمل أيضا لغيرهم، مشيرا أنه سيتم تكرار هذه الدورات أيضا بالمجان لتدريب على نفس هذه المجالات ومجالات أخرى للنهوض بمستوى دخل الفرد والواحد من أزمة البطالة، مشيرا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أساس نهضة كل الدول وسر تقدمها، وناشد المحافظ الشباب سرعة التقدم فى مثل هذه الدورات وعدم الإنتظار للوظائف الحكومية والبدء فى أى مشروع ولو صغير، مشيرا أن الأبواب مفتوحة أمامهم عبر مبادرات عديدة يستطيع الشباب من خلالها إقامة مشروعه منها صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعك وغيرها.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، ورجب عبد الرازق رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (1)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (2)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (3)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (4)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 


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