محافظ القاهرة يلتقى أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدورى بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم وقرر خلاله البدء فوراً في إنشاء محطة رفع للمياه العكرة بمنطقة الشيراتون لتوفير المياه اللازمة لزراعة المسطحات الخضراء وطريق المليون شجرة على أن يتم بناء الحجرة المطلوبة لحفظ طلمبات الرفع بشكل جمالى يتناغم مع طبيعة الشارع.

كما أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات استخراج ترخيص للمستشفى المركزى بأرض الجولف التى تدار حالياً بمعرفة اللجنة القضائية للبدء فى التشغيل وخاصة مع استكمالها كافة الإنشاءات والأثاثات والأجهزة اللارزمة.

كذلك تشكيل لجنة من الادارة العامة للتخطيط العمراني لإعادة دراسة التخطيط العمراني لمنطقة الأمل بحي النزهة والموافقة على توسعة الشارع المؤدى إلى التقسيم وإعادة تخطيطها عمرانياً بما يسمح بسهولة الحركة المرورية وإمكانية دخول عربات الانقاذ فى حالة حدوث أى طارئ.

وقرر المحافظ إعداد دراسة سريعة للاستفادة من مراكز التدريب الحرفي الموجود بالقاهرة ويبلغ عددها أربعة للقيام بدورها المنشأة من أجله لإعداد حرفيين على مستوى عالى فى جميع الحرف المختلفة من نجارو وحدادة وجلود وتفصيل ، وكذلك تعليم مهارات الحاسب الالي على أن يتم إعداد كافة احتياجاتها اللازمة من أجهزة ومعدات ومدربين للقيام بدورها على الوجه الأكمل بإعداد الشباب لسوق العمل.

وخلال الاجتماع أعرب نواب عين شمس عن رضاهم عن الطفرة الموجودة بحي عين شمس من إعادة رصف للشوارع الرئيسية بها والتواجد الأمني والمروري بالميادين والشوارع الرئيسية ورفع الاشغالات مع تكثيف أعمال النظافة ومحاولة إعادة الانضباط للمنطقة مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي مؤكدين بأن حي عين شمس يوجد به شوارع لم ترى أعمال الرصف منذ أكثر من عشرين عاماً .

وأكد المحافظ على توفير الدعم المادي اللازم لاستكمال مشروعات الرصف فور انتهاء أعمال مشروعات البنية التحتية بالمنطقة .

شهد اللقاء المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام المساعد ، وإثني عشر نائب عن المنطقة الشرقية ممثلي لأحياء النزهة ومصر الجديدة والمطرية وعين شمس والمرج وشرق مدينة نصر والسلام ورؤساء أحياء المنطقة ومديري مديريات الخدمات وعدد من قيادات المحافظة .