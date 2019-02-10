محافظ الفيوم يناقش معوقات تشغيل محلج القطن تمهيدا لإفتتاحه

الفيوم رباب الجالى

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعا موسعا مع على عثمان رئيس مجلس إدارة محلج الفيوم لبحث أخر التطورات الخاصة بإعادة تشغيل وتطوير محلج الفيوم وتذليل كافة العقبات لدخوله الخدمة فى أسرع وقت وذلك بحضور وكلاء وزارات الزراعة و الرى و الإسكان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز و مدينة الفيوم ومدير عام الطرق ومسئول الكهرباء ومسئول محلج القطن .

أشار محافظ الفيوم أن إعادة تطوير وتشغيل محلج الفيوم يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تطوير وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج وحلج الأقطان حيث أنه تم الإتفاق على تطوير عدد 11 محلج على مستوى الجمهورية وذلك بتكنولوجيا أمريكية ويعتبر محلج الفيوم المطور أول محلج فى الشرق الأوسط وإفريقيا يعمل بتكنولوجيا حلج متكاملة.

تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء للمحلج ووجه المحافظ مسئول الكهرباء بتسهيل كافة الإجراءات وسرعة انجاز كافة التراخيص لتوصيل الكهرباء للمحلج .

كما كلف المحافظ مدير عام الطرق بسرعة تسهيل كافة اجراءات تصريح الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء للمحلج ,ووجه رئيس مجلس ومدينة الفيوم بإنهاء كافة اجراءات الموافقة على التشغيل.

خلال اللقاء تم مناقشة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمحلج وجهه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم كافة التسهيلات اللازمة مع مراعاة خطة التوسع المستقبلية بالمحلج .

وفى سياق متصل، أعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه يجرى التجهيز لإقامة مجمع سكنى سياحى تجارى ترفيهى على مساحة 55,8 فدان بمنطقة كوم أوشيم طريق القاهرة - الفيوم.

وأوضح المحافظ، أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المنطقة السكنية وتقع فى الجزء الشرقى من أرض المشروع بمسطح 22,6 فدان وتتكون من 70 قطعة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 500م2 إلى 900م2 بنسبه بنائية 60% فى الدور الأرضى وبارتفاع تسعة أمتار، وتتنوع ما بين مناطق مخصصة لإقامة عمارات سكنية ومناطق مخصصة لإقامة فيلات، كما تشتمل المنطقة على مجموعة من الخدمات التعليمية والصحية، أما المنطقة التجارية فتقع فى الجزء الشمالى من أرض المشروع على مسطح 14.6 فدان وتحيط بها الطرق من كافة الاتجاهات وتشمل ما يقرب من 100 منفذ تجارى بمسطحات ما بين 60م2 إلى 140م2، وكذلك مجموعة مطاعم لخدمة المنطقة حوالى 39 مطعم بمسطحات ما بين 60 م2 الى 140م2، كما يخدم المنطقة حدائق داخلية وممرات للمشاة ومجموعة من المناطق المجمعة لانتظار السيارات.

أما المنطقة السياحية والترفيهية، فتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من أرض المشروع على مساحة 10.5 فدان من إجمالى مسطح الأرض وتشتمل على فندق وكافيهات وبازارات سياحية، ومنطقة ملاهى، ومنطقة مجمع السينمات والمطاعم وصالات ألعاب.

وأضاف، أن المشروع يُسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل فى زيادة الناتج القومى المحلى وإضافة منطقة متميزة كتجمع سكنى، وعوائد اجتماعية تتمثل فى توفير فرص عمل لسكان المجتمع المحلى، مشيراً أنه قد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالتخصيص بجلسته رقم (89) المنعقدة بتاريخ 20/9/2017، وموافقات هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الآثار والمحاجر والبيئة ووزارة الزراعة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، كما تم موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة الارتفاعات لـتسعة أمتار بدلاً من ثلاثة.

وفى هذا الاطار قام محافظ الفيوم يرافقه وكيل وزارة الاسكان، ومدير عام الأملاك ومدير عام الطرق والمستشار الاقتصادى للمحافظة، بتفقد الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه بمنطقة كوم أوشيم، وأصدر المحافظ تكليفات لوكيل وزارة الاسكان بسرعة إعداد مخطط للمنطقة يُحقق الاستفادة القصوى منها.

ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة إختيار القيادات إجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لإختيار عميد كلية الطب بجامعة الفيوم وعضوية كلا من الدكتور عبدالحميد عبدالتواب الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس جامعة الفيوم سابقاً و الدكتور رجاء أحمد عيد الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية سابقاً و الدكتور أحمد أشرف وجدان الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والدكتور سامى البدوى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة وعميد الكلية سابقاً ، وذلك اليوم الأحد الموافق 10 / 2 / 2019 .

أوضح الدكتور محمد عيسى أنه تم فتح باب التقدم لرئاسة عميد كلية الطب خلال الفترة من 26 / 1 / 2019 حتى 7 / 2 / 2019 ، مشيراً إلى أنه بعد فحص طلبات التقدم ستتضمن القائمة الأولية كلاً من الدكتور طلال أحمد عبدالرحيم عميد كلية التمريض و الدكتور ياسر مجدى أنور حتاته الأستاذ بقسم الجراحة العامة و الدكتور شريف رفعت عبدالفتاح الأستاذ بقسم الباطنة الخاصة وحدة الأمراض الصدرية و الدكتور هالة عبدالمجيد مسلم شاهين الأستاذ بقسم الباطنة الخاصة وحدة الأمراض العصبية .

وأضاف أنه سيتم تلقى الطعون خلال الفترة من 11 / 2 / 2019 حتى الأربعاء 13 / 2 / 2019 ، وإعلان القائمة النهائية يوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019 ، بالإضافة أنه سيتم إعلان جدول تقديم عروض خطط التطوير للمتقدمين يوم الأثنين الموافق 18 / 2 / 2019 .