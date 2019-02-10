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محافظ الغربية: فتح مستشفى طنطا العسكرى فترة مسائية لفحص المرضى المدنيين

الأحد، 10 فبراير 2019 04:51 م
محافظ الغربية: فتح مستشفى طنطا العسكرى فترة مسائية لفحص المرضى المدنيين اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن بدء العمل بعيادات مستشفى طنطا العسكرى، فى الفترة المسائية من 6م وحتى 9م لاستقبال المدنيين للكشف فى جميع التخصصات الطبية، وعلى مدار 24 ساعة الطوارئ، والعناية المركزة.
 
 
يأتى ذلك، فى ظل التعاون المثمر بين القوات المسلحة والجهات المدنية، لتخفيف العبء على المستشفيات العامة، حيث تم تصديق رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة على تفعيل بدء العمل فى مستشفى طنطا العسكرى فترة مسائية لإستقبال المدنيين.
 
 
ومن جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر للقوات المسلحة، لمشاركتها فى تقديم خدمات طبية للمدنيين فى المستشفى العسكرى بطنطا.
 
 

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