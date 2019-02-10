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محافظ الشرقية يتفقد مستشفى السعديين ويأمر بإزالة مبانى مخالفة فى جولته بمنيا القمح

الأحد، 10 فبراير 2019 03:10 م
محافظ الشرقية يتفقد مستشفى السعديين ويأمر بإزالة مبانى مخالفة فى جولته بمنيا القمح محافظ الشرقية بشوارع منيا القمح
الشرقية - إيمان مهنى
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد مستشفى السعديين بمركز ومدينة منيا القمح للتعرف على إحتياجات المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وأبناء المنطقة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية داخل المستشفى، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح، للوقوف على حالة النظافة العامة للشوارع والميادين والتأكد من رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجة الجمالى والحضارى للمدينة.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز، وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال حتى تدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز .

وإلتقى المحافظ بالمواطنين من أبناء المدينة للإستماع لمشاكلهم والتعرف على إحتياجاتهم موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فوراً وقال: من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويعمل على مشاكله .

فى سياق متصل أمر محافظ الشرقية، بإيقاف وإزالة المبانى المقامة بطريق المخالفة على الأرض الزراعية بعزبة البيه التابعه لمركز مشتول السوق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قرر المحافظ إحالة المسئولين بالإدارتين الزراعية والهندسية بمركز مشتول السوق للتحقيق للتقصير والإهمال فى العمل والسماح بالبناء بالمخالفة على الأرض الزراعية وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسئول مقصر فى عمله داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة، ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق إستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الواتس آب بخصوص التعدى بالبناء على الأرض الزراعية بنطاق المركز.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها وللتصدى لأعمال البناء المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الشرقية الجمعية التعاونية الزراعية وتفقد مستشفى مشتول السوق المركزى، للوقوف على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى

وتجول المحافظ داخل اقسام الإستقبال والطواريء والباطنة والنسا والتوليد والصيدلية، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والأمصال الطبية داخل المستشفى، كما إطلع المحافظ على دفاتر النوبتجية للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والإلتزام بمواعيد العمل المحددة لهم لتقديم خدمة صحية مميزة للمرضى.

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محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (2)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية 

 

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (3)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 

محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية (4)
محافظ القليوبية يكرم الحاصلين على دورات تدريبية

 

 

 


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