محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقتى أبو حسين والغشام بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل ورصف الشوارع ورفع كفائتها بمنطقتى كفر أبو حسين والغشام بمدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة، حيث بدأت منطقة الغشام أعمال التجميل من خلال الرصف والإنارة وفتح محور مرورى جديد داخل مدينة الزقازيق ومحاور مرورية خارجية لربط طريق الزقازيق، ديرب نجم، السنبلاوين والمؤدى إلى محافظة الدقهلية وكذلك طريق الزقازيق، ميت غمر.

وتابع المحافظ رصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك "، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل يستخدم فى الشوارع الضيقة، لإعادة الطابع الحضارى والجمالى لشوارع وميادين المحافظة ، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير طبقاً للمعدلات الزمنية المحددة لاستكمال أعمال خطة تجميل محافظة الشرقية.

فى السياق ذاته، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1878 لسنة 2019 بندب اللواء أيمن عبد الله جبريل من العاملين بمجموعة قيادات الإدارة المحلية بدرجة مدير عام من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة تعادل درجته المالية.

كما قرر المحافظ تكليف محمد محمود عبد العال سالم حجازى من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة من العمل بوظيفته الحالية نائب رئيس مركز مدينة فاقوس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بصفه مؤقتة لحين تعيين رئيساً لها.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتى بعد متابعة مستمرة، لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك فى إطار تنظيم دولاب العمل الحكومى وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإدارى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.