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محافظ الدقهلية: حظر تشغيل اللنشات فى بحيرة المنزلة نهائيا

الأحد، 10 فبراير 2019 01:38 م
محافظ الدقهلية: حظر تشغيل اللنشات فى بحيرة المنزلة نهائيا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة قيام الأجهزة المسئولة فى بحيرة المنزلة بنطاق المحافظة بتنفيذ الحظر الشامل لسير اللنشات البحرية والمراكب التى تعمل بمحركات أيا كان قوة المحركات وفقا للتعليمات المشددة.

 

وقال شاروبيم فى الاجتماع، الذى عقده اليوم لمناقشة التطوير الجارى حاليا فى بحيرة المنزلة وسبل استكماله وأن حظر سير اللنشات والمراكب ذات المحركات يأتى فى إطار مشروع التطوير الشامل للبحيرة وحفاظا على الثروة السمكية بها  ورفع انتاجيتها حتى نقلل من استيرادنا للأسماك من الخارج وخفض أسعارها فى الأسواق.

 

وشدد شاروبيم على ضرورة إخطار العاملين بالبحيرة والصيادين بتنفيذ هذا الحظر واذا أصر البعض منهم على الاستمرار فى تسيير اللنشات والمراكب ذات المحركات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا.

 


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