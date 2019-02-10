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محافظ البحيرة: حملات لإزالة التعديات ورصف الطرق بالمحافظة

الأحد، 10 فبراير 2019 08:11 م
محافظ البحيرة: حملات لإزالة التعديات ورصف الطرق بالمحافظة رصف الطرق
كتب الأمير نصرى
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شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، بإشراف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وحماية الأراضى والإدارة الزراعية.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 373 مترا مربعا، على أملاك الآثار بنطاق قرية دفشو بكفر الدوار، وتنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 1104 أمتار مربعة عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء بمركز ومدينة إدكو، وتنفيذ حالات إزالة أسوار بمركز رشيد قرية الساحل أملاك دولة أرض أوقاف، وإزالة 4 حالات إزالات كلية بإجمالى مساحة 814 مترا، وذلك بنطاق قرية كوم القناطر بأبوحمص، وإزالة 8 حالات بمساحة 1233 مترا بقرية نتما التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة، كما تم الموافقة على تقنين 1865 مترا لـ15 حالة وهى مأهولة بالسكان.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين حفاظا على هيبة الدولة وحق المواطنين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أعمال الرصف بنطاق عزبة عبدالعاطى وكذا قيام المقاول بالتجهيزات النهائية استعدادا لتسليم طبقة السن تمهيدا للرصف.

فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لقرية الكردود التابعة لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة فرد طبقة السن لإنشاء ملعب تابع لمركز شباب قرية كفر الواق.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق مقابر كفر الرحمانية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشاو بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص ومشروع الرصف الإنتاجى تم وضع الطبقة النهائية الإسفلت على طريق السطح بسنتواى بتكلفة قدرها مليون جنيه ويبلغ طول الطريق "1 كم"، ويخدم قرى "السطح، وهارون، وموسى بية، والروضة والقرى التابعة".

جدير بالذكر أن اللواء هشام أمنة دعم الوحدة المحلية لإيتاى البارود بجريدر خاص بمديرية الطرق لتسوية طريق قرية النقراش - أبومشفة ومسح وتنظيف طريق شبرا - أبو مشفة كما تم مسح وتسوية الطريق من موقف أبومشفة حتى موقف جعيف وذلك لتسهيل حركة مرور سيارات الأجرة وسهولة نقل المواطنين.

 


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