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الأحد، 10 فبراير 2019 02:11 م
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محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا

الأحد، 10 فبراير 2019 02:00 م
محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا جانب من الاجتماع
الإسماعيلية: السيد فلاح – جمال حراجى
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فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 لكرة القدم التى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو والتى تقرر أن تقام مباراياتها بخمس محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس.

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية مؤتمرًا موسعًا بحضور وفد لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة وتقييم أعمال التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، التى مقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، فى 5 محافظات.

وضم وفد لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة وتقييم أعمال التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالبطولة الدكتور محمود أبو المجد فرج مدير عام تقييم وحدات الإدارة المحلية، وفى حضور كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرى مديريات الشباب والرياضة والصحة والنقل والسياحة وممثلى الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية.

محافظ الإسماعيلية يبحث مع أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا (1)

وخلال المؤتمر تم استعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال تلك البطولة وقد أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية هذا الحدث الجلل لاسيما وأن بطولة كأس الأمم الإفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

كما أكد المحافظ على جميع المسؤلين بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الإعداد والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل بما يليق باسم مصر والإسماعيلية ووجه بضرورة الاهتمام والتركيز على رفع كفاءة جميع الأماكن والطرق والمحاور والمرورية خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة التى من المرجح أن تشهد إقبالا من الزوار خلال تنظيم البطولة الإفريقية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الإقامة والإعاشة بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل وتطوير جميع المناطق والمزارات السياحية ومراجعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء مؤكدًا على حتمية أن تكون الإسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة لاستقبال ضيوفها.

محافظ الإسماعيلية يبحث مع أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا (3)

وأضاف أنه تقرر وضع شاشات عرض بعدد من الميادين والحدائق العامة بأحياء المدينة لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.

وفى سياق متصل، ستقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بمكتبة بمقر ديوان عام المحافظة وفد أعضاء مشيخة الأزهر الشريف ومسئولى القافلة الدعوية بالإسماعيلية والتى تستمر على مدى الفترة من 4 إلى 12 من شهر فبراير الجارى وذلك فى حضور الشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والشيخ أحمد عبد القادر مدير عام الوعظ والأرشاد ورئيس لجنة الفتوى بالمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة الأزهر الشريف وتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن تكثيف أعمال القوافل الدعوية التوعوية لجميع محافظات الجمهورية لنشر ثقافة سماحة الدين الإسلامى وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الإسماعيلية بدور الأمام الأكبر والأزهر الشريف فى نشر الثقافة والتوعية بسماحة الدين الإسلامى الحنيف ووسطيته وما ينادى به من نشر السلام والمحبة بين مختلف طوائف الشعوب.

 وتناول برنامج عمل القافلة عدة محاور رئيسية تشمل محور تفعيل دور الشباب فى بناء المجتمع ومحور التعاون وأثره على المجتمع وترسيخ  مفاهيم قيمة وشرف الانتماء إلى الوطن والكلمة الطيبة وأثرها فى وحدة أبناء الوطن .

وتم تنظيم الندوات واللقاءات بجميع المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية والمساجد بالتنسيق التام مع الوحدات المحلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وفى ختام اللقاء توجه أعضاء وفد مشيخة الأزهر لزيارة الكنيسة والالتقاء بالقساوسة ورجال الدين المسيحى.

 


محافظ الإسماعيلية يبحث مع أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا (1)

 


محافظ الإسماعيلية يبحث مع أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية استعدادات المحافظة لأمم أفريقيا (3)

 

 

 


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