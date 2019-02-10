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محافظة دمياط: فصل المرافق عن المبنى الذى لم يتم طلائه

الأحد، 10 فبراير 2019 07:10 م
محافظة دمياط: فصل المرافق عن المبنى الذى لم يتم طلائه جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى
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وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ طلاء واجهات المبانى الأربع خلال مهلة محددة بلون موحد بدلا من المظهر غير الحضارى لبعض المبانى بالطوب الأحمر، مؤكدة على تنفيذها على مراحل من خلال اختيار 4 أو 5 شوارع بكل مدينة للمرحلة الأولى والبدء فى التنفيذ، وشددت المحافظ أنه سيتم فصل المرافق عن المبنى الذى لم يتم طلائه وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت "عوض" على سرعة تحصيل جميع رسوم النظافة المتأخرة وكذلك استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع و تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مشيرة إلى أن إجراءات ترخيص التوكتوك والتى تتم بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارة المرور مؤكدة أنه وبعد انتهاء الموعد الخاص بالترخيص و المحدد بتاريخ ٢٨ فبراير الحالى سيتم مصادرة أى توكتوك غير مرخص.

وفى سياق متصل، تابعت  الدكتورة منال عوض، الاستعدادات لانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية فى الفترة من 12 الى 28 فبراير الحالى.

وتتضمن استراتيجية الحملة والتى تتم بالتنسيق التام بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى لفحص ٢١٥٢٣٤ طالب مقسمة إلى ١٢٨١٧٢طالب بمدارس الريف و ٨٧٠٦٢ طالب بمدارس الحضر من خلال ٥٥ فريق لتغطية جميع المدارس بالمحافظة وتسجيل كافة البيانات الطبية للطلاب وتحويلهم لاستكمال الفحوصات بعيادات التأمين الصحى بالمحافظة.

وأكدت المحافظ أن هذه المبادرة جاءت فى إطار حرص رئيس الجمهورية واهتمامه بصحة الطلاب باعتبارهم قادة المستقبل مضيفة أنه تم توفير الدعم اللازم لإنجاز أعمال الحملة وتحقيق المستهدف.


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