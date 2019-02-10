مباحث الإنترنت تضبط شابين لاختراقهما حسابات على فيس بوك

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، بإشراف اللواء حسام البطوطى، مدير قطاع نظم الاتصالات ونظم المعلومات، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط شابين لاختراقهما حسابات عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، مقابل ابتزازهم ماليا عن طريق تحويل رصيد لهم، وتم إحالتهما لنيابة منية النصر التى قررت برئاسة محمد الطحاوى مدير النيابة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية ورد بلاغ إلى مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من عدد من المواطنين عن اختراق حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وايتزازهم ماليا بتحويل رصيد عن طريق كروت شحن مقابل عودة الحساب.

فتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وتبين من التحقيقات التى قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، بمعرفة العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا التكنولوجيا، ومعه المقدم دكتور محمود مدين، ضابط مباحث الفرع، برئاسة العقيد عاصم الشريف، رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا والمعلومات، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة منية النصر، برئاسة النقيب أحمد ثروت، رئيس المباحث، تم تحديد المتهمين وتبين أنهما " محمد ن ال " 22 سنة عامل و" عصام أ ال " 22 سنة طالب، وتبين أنهما مقيمان دائرة المركز، وتم القبض عليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 458 إدارى المركز لسنة 2019.