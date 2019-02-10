مؤتمر ميونخ للأمن 2019 يناقش مستقبل مراقبة الأسلحة منتصف فبراير الجارى

برلين (أ ش أ)

يعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 "MSC" فى الفترة من 15 وحتى 17 من فبراير الجارى بمدينة ميونخ، لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها لتأكيد الذاتى للاتحاد الأوروبى والتعاون عبر الأطلسى والتأثير المحتمل لعهد جديد من المنافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية فى ميونيخ. وسيتم تسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.

يشارك فى المؤتمر -الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- ما يناهز 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة "برنامج الغذاء العالمي" ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وقد عقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى فى عام 1963، حيث سمى بـ" اللقاء الدولى لعلوم الدفاع" إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى " المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع"، ثم أصبح اسمه اليوم "مؤتمر ميونيخ للأمن".