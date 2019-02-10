كشف عن المتفجرات والمخدرات والبحث أسفل الأنقاض خلال عروض الكلاب البوليسية

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بالإسكندرية عدداً من طلبة وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى جامعة الوادى الجديد.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقوية ومد جسور الترابط والتواصل بين أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية المختلفة، حيث قاموا بمشاهدة عروض أبرزت دقة ومهارة التدريب فى إستخدامها فى مجال مكافحة المخدرات والكشف عن المفرقعات، والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض فى حالات الكوارث، وكافة الخدمات التأمينية التى تقدمها الإدارة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة .

ومن جانبهم، أعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة مشيدين بالدور الأمنى التى تسهم به الإدارة فى تحقيق رسالة الأمن.