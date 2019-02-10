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قوات سوريا الديمقراطية: هدف العملية العسكرية هو وضع حد لوجود إرهابيى داعش

الأحد، 10 فبراير 2019 02:15 ص
قوات سوريا الديمقراطية: هدف العملية العسكرية هو وضع حد لوجود إرهابيى داعش جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/
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قال مصطفى بالى الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن هدف الهجوم الذى بدأته هذه القوات هو وضع حد للوجود العسكرى لإرهابيى تنظيم داعش فى محافظة دير الزور بشرق سوريا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن بالى إن الهجوم بدأ السبت، بعد إجلاء أكثر من 20 ألف مدنى من مناطق خاضعة لسيطرة داعش فى المحافظة.

وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء عملية طرد تنظيم "داعش" الإرهابى من جيبه الأخير شرق نهر الفرات، ويتمركز التنظيم فى منطقة الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات التى تعد آخر جزء من سوريا تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.

 


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أخبار سوريا

العملية العسكرية

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