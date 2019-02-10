video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عددا من داعش خلال هروبهم مع المدنيين

الأحد، 10 فبراير 2019 11:59 ص
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عددا من داعش خلال هروبهم مع المدنيين قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى خلال هروبهم مع المدنيين من آخر معاقلهم شمال شرقى سوريا؛ بعد تضييق الخناق عليهم مؤخرا.

ونشر المرصد السورى لحقوق الإنسان -وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، شريطا مصورا يرصد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأفراد من تنظيم داعش الإرهابى وهم يرتدون ملابس مدنية، بعد أن اندسوا بين المدنيين فى محاولة للهروب.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتخفى فيها مسلحو "داعش" للهرب من القوات الكردية، فقد سبق وأن حاولوا التسلل إلى الأراضى العراقية فى هيئة رعاة للأغنام، إلا أن القوات العراقية كانت لهم بالمرصاد.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية -أمس السبت- هجوما ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابى شمالى سوريا، وقال الناطق الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل أن العمليات جاءت بعد إجلاء معظم المدنيين من آخر جيب للتنظيم المتشدد فى ريف محافظة دير الزور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية: هدف العملية العسكرية هو وضع حد لوجود إرهابيى داعش

قوات سوريا الديمقراطية تبدأ المعركة الأخيرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى

داعش

قوات سوريا الديمقراطيه

سوريا




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة