قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عددا من داعش خلال هروبهم مع المدنيين

لندن (أ ش أ)

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى خلال هروبهم مع المدنيين من آخر معاقلهم شمال شرقى سوريا؛ بعد تضييق الخناق عليهم مؤخرا.

ونشر المرصد السورى لحقوق الإنسان -وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، شريطا مصورا يرصد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأفراد من تنظيم داعش الإرهابى وهم يرتدون ملابس مدنية، بعد أن اندسوا بين المدنيين فى محاولة للهروب.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتخفى فيها مسلحو "داعش" للهرب من القوات الكردية، فقد سبق وأن حاولوا التسلل إلى الأراضى العراقية فى هيئة رعاة للأغنام، إلا أن القوات العراقية كانت لهم بالمرصاد.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية -أمس السبت- هجوما ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابى شمالى سوريا، وقال الناطق الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرائيل أن العمليات جاءت بعد إجلاء معظم المدنيين من آخر جيب للتنظيم المتشدد فى ريف محافظة دير الزور.