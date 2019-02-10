وذكر البيان - الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن قوات الشرطة في لوجار ألقت القبض على شخص حاول تنفيذ هجوم انتحاري، وصادرت سيارة مفخخة بالمتفجرات، مضيفا أن المتهم كان في طريقه إلى كابول، ولكن تم إيقافه وإلقاء القبض عليه بواسطة رجال الشرطة في إقليم لوجار قبل تمكنه من الوصول إلى مدينة كابول.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم كان يعتزم تنفيذ الهجوم في العاصمة، مُضيفة أن مخططه لم يتحقق، وأعلن مسؤولو الأمن في لوجار أن التحقيق مازال يُجرى في هذا الشأن.

ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة - والتي من بينها طالبان - على عملية الاعتقال حتى الآن