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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

الأحد، 10 فبراير 2019 02:15 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 9 فلسطينين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم فتى.

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم - أن ثلاثة فلسطينين جرى اعتقالهم من بلدتي تقوع والخضر في محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من بلدة العيسوية في القدس، بالإضافة لاعتقال فتى وشاب من مخيم قلنديا شمال القدس وذلك من أمام حاجز قلنديا العسكري، واعتقال فلسطيني من بلدة قفين في طولكرم. 

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال القدس، للوصول إلى المدرسة.. وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا سعادة الخطيب "إن قوات الاحتلال منعت 5 معلمات من دخول القرية والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات، ما أدى إلى تعطيل الدراسة هناك".
وأوضح أن المعلمات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي توجهن للتدريس في قرية بدو شمال المدينة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بسلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على مدى العنصرية والعنجهية لديه.

كما أخلت إدارة مدرسة " عوريف الثانوية " الفلسطينية قرب نابلس - شمال الضفة الغربية جميع الطلبة بعد تعرضها لهجوم من قبل مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددا من المستوطنين تعرضوا لطلاب المدرسة في القرية التي تقع جنوب غرب نابلس، بحماية قوات الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص ، مما حدا بإدارة المدرسة إلى إخلائها من الطلاب.
وعلى صعيد متصل ، دعا مسئول فلسطيني إلى تفعيل لجان الأحياء في كافة المدن الفلسطينية لصد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق ال فلسطينيين .

وصرح رئيس بلدية بيتونيا - ضواحي رام الله - ربحي دولـة ، في بيان صحفي، اليوم ، بأن الهجمات التي يشنها المستوطنون تصاعدت في كثير من القرى والأرياف في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤكد أهمية تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية، بدعوة من القيادة لصد هجمات المستوطنين المتصاعدة.

وقال ان لجان الحماية والحراسة الشعبية تعد خير وسيلة للتصدي لهجمات المستوطنين، مؤكدا أن تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم وأماكن عبادتهم، خلال الأسابيع الأخيرة ، يعد ضمن مخطط إسرائيلي شامل، تقوده حكومة الاحتلال.
وشدد على ضرورة توحيد جهود كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية لتنسيق أنشطتها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من هجمات المستوطنين.

 


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