قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم - أن ثلاثة فلسطينين جرى اعتقالهم من بلدتي تقوع والخضر في محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من بلدة العيسوية في القدس، بالإضافة لاعتقال فتى وشاب من مخيم قلنديا شمال القدس وذلك من أمام حاجز قلنديا العسكري، واعتقال فلسطيني من بلدة قفين في طولكرم.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال القدس، للوصول إلى المدرسة.. وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا سعادة الخطيب "إن قوات الاحتلال منعت 5 معلمات من دخول القرية والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات، ما أدى إلى تعطيل الدراسة هناك".

وأوضح أن المعلمات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي توجهن للتدريس في قرية بدو شمال المدينة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بسلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على مدى العنصرية والعنجهية لديه.