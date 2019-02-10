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قضايا الدولة تعيد أرض مساحتها 2800 متر لوزارة الدفاع وتجنبها دفع مليون جنيه

الأحد، 10 فبراير 2019 03:37 م
قضايا الدولة تعيد أرض مساحتها 2800 متر لوزارة الدفاع وتجنبها دفع مليون جنيه هيئة قضايا الدولة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، من الحصول على حكم مهم من محكمة مصر الجديدة المدنية والذى من خلاله تم إعادة مساحة 2800 متر مربع مملوكة للدولة، وتجنبيها من دفع مبلغ مليون جنيه.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، فى بيان له اليوم الأحد، إنه في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية، فأنها تمكنت من الحصول على محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية في الدعوى رقم 250 لسنة 2011 التي اقامتها احدى المواطنات ضد وزارة الدفاع بطلب تسليمها مساحة 2800 متر مربع وتعويضها بمبلغ مليون جنيه على الرغم من ثبوت كون تلك الأرض وحدة عسكرية لقواتنا المسلحة ولم تقدم المدعية أية دليل على ملكيتها المزعومة.

وأوضح المستشار سامح سيد أنه وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فقد أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأحالت طلب التعويض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

 


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