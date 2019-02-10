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قبل إعلانه بساعات.. ما هو "التضخم"؟ وكيف يتم احتسابه؟

الأحد، 10 فبراير 2019 01:00 ص
قبل إعلانه بساعات.. ما هو "التضخم"؟ وكيف يتم احتسابه؟ اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان معدل التضخم لشهر يناير، اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، حيث إنه فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابق، والذى قد يكون مسجلا ارتفاعا أو تراجعا كما هو الحال على مدار الأشهر السابقة مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.

 

ولكن، ما هو التضخم؟.. ماذا يعنى وكيف يتم احتسابه؟، هذا ما سيوضحه التقرير التالى فى عدة نقاط مبسطة، وفقا للمنهجية التى يعتمد عليها جهاز الإحصاء فى احتساب معدل التضخم، والتى جاءت كالتالى..

 

1- يعنى "التضخم" ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

 

2- ينتج "التضخم"، من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى.

 

3- يعلن "التضخم"، فى يوم 10 من كل شهر.

 

4- يحسب "التضخم"، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية.

 

5- يقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار حوالى 1000 سلعة وخدمة شهرياً لمعرفة معدل التضخم.

 

6- يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية.

 

7- تقاس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

 

8- يتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهرياً من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-21 من كل شهر.

 

9- يرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

 

10- تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعيا "الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها".

 


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