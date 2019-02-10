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قائد مراجعات الإخوان فى السجون يكشف كيف ربى "البنا" التنظيم على العنف

الأحد، 10 فبراير 2019 02:30 ص
قائد مراجعات الإخوان فى السجون يكشف كيف ربى "البنا" التنظيم على العنف الاخوان
كتب أحمد عرفة
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أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان داخل السجون، أن هناك أرضية مشتركة من الأفكار التي يقف عليها كافة الحركات الإسلامية؛ ومن ضمن هذه الأفكار هي نظرتهم للعنف واعتباره وسيلة لنشر الدعوة وقيام الدولة الإسلامية التى تزعم عنها الإخوان.

وأضاف قائد مراجعات الإخوان داخل السجون،  فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الفكرة واضحة لدى حسن البنا ومن الممكن استخلاصها من كتاباته، وأيضا من واقع تجربته فى إنشاء النظام الخاص الذى كان يستهدف من خلاله تحقيق بعض الأهداف ومنها دوره في مرحلة التنفيذ التي وضعها حسن البنا ضمن مراحل الدعوة الثلاث (التعريف، التكوين والتنفيذ) ومرحلة التنفيذ تلك تعني لحظة التغيير في النظام السياسي حال عدم استجابته لمطالب الإخوان.

ولفت عماد على، إلى أن فكرة استخدام القوة في أحداث التغيير هي فكرة واردة ولها شروطها وفق منهج حسن البنا، وبالتالي ففكرة العنف غير بعيدة عن ذهن الإخوان الذين تربوا على فكر البنا.


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