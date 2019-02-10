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فيديو صور.. توافد طلاب جامعة أسيوط أول أيام التيرم الثانى

الأحد، 10 فبراير 2019 10:01 ص
فيديو صور.. توافد طلاب جامعة أسيوط أول أيام التيرم الثانى توافد طلاب جامعه اسيوط في اول ايام الترم الثانى
أسيوط- محمود عجمي
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توافد الطلاب بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، حيث أتمت جميع الكليات استعداداتها لاستقبال الطلاب، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على البوابات، لفرض الهدوء داخل الحرم الجامعى.
 
ووضعت جامعة أسيوط، بوابات إلكترونية بمداخل ومخارج الجامعة، مع انتشار أفراد الأمن الاداري على الأبواب لتفتيش الطلاب والسيارات قبل دخولهم الجامعة.
 
وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استئناف الدراسة بكافة كليات الجامعة اليوم الأحد، وعودة العمل الإدارى بكافة قطاعات الجامعة بكامل طاقتها، وذلك عقب انتهاء أجازة نصف العام الجامعي 2018/2019 .
 
من جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على جاهزية الجامعة، لاستقبال أبنائها من الطلاب، والتى يتجاوز عددهم 83 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، وأكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، مضيفاً إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني على نحو قوى يضمن انتظام الدراسة، وسيرها وفق الجدول الزمنى المحدد لها، وذلك بالتنسيق مع كافة عمداء الكليات لمتابعة انتظام الدراسة، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو تعيق العملية التعليمية.
 
توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (1)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (2)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (3)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (4)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (5)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (6)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (7)
 

 

توافد طلاب جامعة أسيوط في أول أيام الترم الثاني (8)
 

 


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